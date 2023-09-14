МТС прокомментировал повышение абонентских тарифов

В МТС заявили, что повышение абонентской платы увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотовый оператор отметил, что начиная с 28 сентября 2023 года на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата. Изменение должно составить менее 10%. Как уточняет оператор, на части тарифов, у которых изменится стоимость, абонентская плата сохранялась неизменной в течение нескольких лет.