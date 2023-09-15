Индийские нефтяные компании изучают возможность использования около $600 млн их дивидендных доходов, «зависших» в России из-за санкций, для покупки нефти в этой стране, пишет The Economic Times со ссылкой на заявления официальных лиц Индии.

«Мы изучаем юридические и финансовые последствия такого шага», — рассказал изданию один из чиновников страны.

Четыре крупнейших нефтяных компании Индии — Indian Oil Corporation (IOC), подразделение Bharat Petroleum Corporation Ltd, Oil India Ltd и ONGC Videsh Ltd — не смогли репатриировать дивидендные доходы, полученные от инвестиций в российскую нефть и газ, так как эти деньги лежат на их банковских счетах в России. Так, от системы SWIFT были отключены крупнейшие российские банки, среди которых «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», ВТБ, Сбербанк, МКБ, РСХБ.

Одним из вариантов разрешение ситуации индийские чиновники видят предоставление в кредит компаниям, покупающим нефть, тех денег, которые лежат на счетах в российских банках.

Затем эти кредиты будут погашены в Индии.