Индийские нефтяные компании изучают возможность использования около $600 млн их дивидендных доходов, «зависших» в России из-за санкций, для покупки нефти в этой стране, пишет The Economic Times со ссылкой на заявления официальных лиц Индии.

Четыре крупнейших нефтяных компании Индии — Indian Oil Corporation (IOC), подразделение Bharat Petroleum Corporation Ltd, Oil India Ltd и ONGC Videsh Ltd — не смогли репатриировать дивидендные доходы, полученные от инвестиций в российскую нефть и газ, так как эти деньги лежат на их банковских счетах в России. Так, от системы SWIFT были отключены крупнейшие российские банки, среди которых «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», ВТБ, Сбербанк, МКБ, РСХБ.