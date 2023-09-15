Индийские нефтяные компании предложили способ репатриации $600 млн дивидендов
Индийские нефтяные компании изучают возможность использования около $600 млн их дивидендных доходов, «зависших» в России из-за санкций, для покупки нефти в этой стране, пишет The Economic Times со ссылкой на заявления официальных лиц Индии.
«Мы изучаем юридические и финансовые последствия такого шага», — рассказал изданию один из чиновников страны.
Четыре крупнейших нефтяных компании Индии — Indian Oil Corporation (IOC), подразделение Bharat Petroleum Corporation Ltd, Oil India Ltd и ONGC Videsh Ltd — не смогли репатриировать дивидендные доходы, полученные от инвестиций в российскую нефть и газ, так как эти деньги лежат на их банковских счетах в России. Так, от системы SWIFT были отключены крупнейшие российские банки, среди которых «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», ВТБ, Сбербанк, МКБ, РСХБ.
Одним из вариантов разрешение ситуации индийские чиновники видят предоставление в кредит компаниям, покупающим нефть, тех денег, которые лежат на счетах в российских банках.
Затем эти кредиты будут погашены в Индии.
Россия также испытывала проблемы с тем, что средства ее компаний «зависали» в Индии, однако объем таких средств начал снижаться , рассказал журналистам в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Снижение рупийных остатков происходит за счет российского импорта из Индии: «Наш импорт… не нулевой». В начале июля Reuters со ссылкой на собственные источники писал , что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях. Летом прошлого года индийские покупатели российского угля также оплачивали его в дирхамах и гонконгских долларах.