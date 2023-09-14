«Магнит» объявил о завершении выкупа акций

Российский ретейлер «Магнит» завершил приобретение акций — в общей сложности было выкуплено 21,9 миллиона акций (около 21,5 процента) на сумму 48,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Дочернее предприятие «Магнит альянс» завершило приобретение акций у акционеров, которые владели акциями через Euroclear Bank SA/NV. Уточняется, что ранее завершили и выкуп акций у миноритариев — они владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру.