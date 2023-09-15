МТС уведомила абонентов о резком росте цен

Клиенты МТС начали получать смс-уведомления о росте цен как минимум на двух тарифах на 10-12 процентов с конца сентября, пишет «Коммерсант». При этом в самой компании газете заявили, что речь идет об изменении ежемесячной абонентской платы на части архивных тарифов, но рост цен составит меньше десяти процентов.

В компании объяснили это решение увеличением затрат на обслуживание оборудования, а также ростом трафика, что вызывает необходимость инвестировать в расширение и модернизацию сетей.

«Коммерсант» отмечает, что с 2022 года российские операторы сталкиваются с дефицитом оборудования для развития сетей из-за санкций и ухода западных компаний.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пообещали проанализировать ситуацию и направить МТС запрос, чтобы установить обстоятельства повышения цен.

Газета подчеркивает, что тарифы пересматривают и другие операторы. Yota с 22 сентября закроет некоторые архивные тарифы. Если у абонента был базовый тариф без пакетов минут и гигабайт, он сменится на базовый тариф домашнего региона. Если это архивный тариф с пакетом минут и гигабайт, абоненту сообщат дополнительную информацию. В Yota подчеркнули, что речи о повышении цен не идет.

В марте 2023 года «Мегафон» и «Билайн» сообщили части клиентов о повышении тарифов.