Банк «Ак Барс» приостанавливает исходящие валютные переводы

Банк "Ак Барс", который 14 сентября внесен США в санкционный список, приостанавливает с 15 сентября осуществление исходящих переводов в валюте, а также конвертацию в долларах, евро и дирхамах. Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

"Отделения банка, банкоматы, мобильные приложения, сайт akbars.ru и все наши сервисы работают как обычно. Деньги доступны вам в полном объеме. Мы гарантируем их сохранность и защиту. С 15 сентября мы приостанавливаем осуществление исходящих переводов в валюте и конвертацию в долларах, евро и дирхамах", - говорится в сообщении.

"Ак Барс" также добавил, что на территории РФ все карты банка (Visa, Mastercard и "Мир") работают как обычно.

"Спокойно переводите деньги и совершайте покупки офлайн и онлайн. На территории РФ все наши карты Visa, Mastercard и "Мир" работают как обычно", - говорится в сообщении.

Кроме этого, банк просит клиентов не удалять мобильное приложение "Ак Барс онлайн".

Все приложения банков, ранее подпавших под санкции, были удалены из официальных магазинов приложений Google Play и App Store.