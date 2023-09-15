Украина внесла в список «спонсоров войны» индийскую алмазную компанию

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило крупнейшего игрока на рынке алмазов индийскую компанию Shree Ramkrishna Exports в перечень "международных спонсоров войны" за сотрудничество с РФ. Об этом НАПК сообщило в своем Telegram-канале.

"НАПК внесло Shree Ramkrishna Exports в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении.

Как утверждает агентство, индийская компания продолжает сотрудничать с РФ, закупая алмазы, несмотря на санкции введенные против России в этой сфере.

Согласно информации, опубликованной на сайте НАПК, главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении лиц и компаний, поддерживающих РФ. В этот перечень уже вошли китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая крупнейшей платформой онлайн-коммерции Aliexpress, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, один из крупнейших мировых портовых операторов DP World, компании Procter&Gamble,Leroy Merlin, Auchan, а также большое количество других компаний.