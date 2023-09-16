Фридман пожаловался на введенные против него санкции

Российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что введенные против него санкции являются «политическим инструментом», и пожаловался, что решить эту проблему вряд ли получится. Его слова передает британская газета The Times.

Предприниматель объяснил, что он и его партнеры по бизнесу всегда открыто говорили, что не участвуют в российской политике, и занимались исключительно частным бизнесом, как и десятки крупных западных компаний в стране. В связи с этим он считает, что ограничения, с которыми он столкнулся, несправедливы и неоправданны.

Миллиардер посетовал, что вложил в британские, европейские и американские компании десятки миллиардов фунтов и создал тысячи рабочих мест. Он также добавил, что до санкций его жизнь в Лондоне была комфортной, поскольку там ощущалось спокойствие и стабильность, однако сейчас такого ощущения у него нет. В настоящее время по требованию властей Великобритании Фридман может тратить не более двух тысяч фунтов (2480 долларов) в месяц. Ранее он заявлял, что в такой ситуации он не может даже заплатить уборщице и оказался в плену в своем особняке в Лондоне.

Накануне Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) прекратило в отношении Фридмана расследование предполагаемого уклонения от санкций. Служба подтвердила, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против миллиардера на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 года.