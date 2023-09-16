ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20%

Налог на добавленную стоимость для фастфуда в России вырастет до 20% с 1 октября. Соответствующее официальное письмо опубликовала Федеральная налоговая служба.

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Сейчас гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие подобные блюда относят к хлебобулочным изделиям длительного хранения и облагают НДС по ставке 10%. Однако с октября в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности появится специальный код для продукции вида «сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичных изделий». Такие блюда не указаны в специальном перечне товаров, НДС для которых составляет 10%.