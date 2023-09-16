Власти Калифорнии потребовали от нефтяных компаний поделиться доходами

Американский штат Калифорния обвинил пятерку крупнейших компаний мира — Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron — в провоцировании климатического кризиса и подал гражданский иск в Сан-Франциско, пишет New York Times.

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В иске власти требуют от компаний создать специальный фонд, чтобы поделиться доходами со штатом, который вынужден бороться с последствиями стихийных бедствий. Вместе с нефтяными гигантами ответчиком выступает Американский институт нефти.

В том числе штат обвиняет их в многолетней практике занижения рисков углеводородного топлива и обмане общественности. Аналогичные иски в последние годы в разные суды подали семь американских штатов и десятки муниципалитетов.

Тем не менее это дело, по оценкам экспертов, может стать самым мощным противодействием нефтегазовому сектору, поскольку Калифорния является самым густонаселенным штатом и имеет большой опыт аналогичных дел.

Главный юрисконсульт Американского института нефти Райан Мейерс назвал иск «скоординированной кампанией по подаче необоснованных, политизированных исков против основополагающей американской отрасли и ее работников». По его мнению, таким образом власти штата пытаются отвлечь внимание от важных национальных проблем и огромной траты ресурсов.