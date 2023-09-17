Власти Флоренции хотят запретить Airbnb и Booking в центре города

Вслед за Венецией, которая ввела платный вход для туристов-однодневок, Флоренция затеяла масштабную кампанию против негативных последствий массового туризма. Городские власти задались целью запретить краткосрочную аренду квартир на сервисе Airbnb и Booking в историческом центре города, находящемся под защитой ЮНЕСКО.

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Мэр Флоренции Дарио Нарделла объясняет свою позицию желанием оградить Флоренцию от посягательств вандалов, портящих исторические памятники. Кроме того, как пояснили в мэрии, массовая сдача жилья в краткосрочную аренду вытесняет местных жителей, лишая их комфортной жизни, а также создает проблемы для тех, кто не может найти квартиру на длительный срок. В первую очередь это касается студентов.

Отмечается, что в качестве мотивации местные власти намерены обнулить на три года налоговую нагрузку для тех владельцев недвижимости, которые перерегистрируют свои квартиры в исторической части города для долгосрочной аренды.