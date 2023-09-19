Суд в России арестовал ценные бумаги VTB Europe более чем на €80,7 млн

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках иска ВТБ в отношении бывшей европейской "дочки" VTB Bank (Europe) наложил арест на ценные бумаги компании на сумму более €80,7 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

Ранее ВТБ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с VTB Bank (Europe) задолженности в €112,6 млн и заявлением о принятии обеспечительных мер.

"Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ. Стоимость ценных бумаг составляет более €80,7 млн", - сказали в пресс-службе.

В ВТБ подчеркнули, что банк удовлетворен вынесенным судебным актом и продолжит добиваться взыскания задолженности с VTB Europe в полном объеме.

В банке уточнили, что предметом иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов).

"VTB Europe до настоящего времени свои обязательства по данному соглашению не исполнил", - подчеркнули в ВТБ.

Потеря контроля над "дочкой"