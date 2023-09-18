ВТБ подал иск к своему бывшему банку в Германии

ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (около 11,6 млрд рублей), говорится в иске , размещенном в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в начале сентября. Первой на это обратила внимание газета «Коммерсант».

По ходатайству ВТБ суд 14 сентября в качестве обеспечения арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Среди них, в частности, еврооблигации РЖД (47 млн швейцарских франков по номиналу) и Alfa Holding Issuance (14,15 млн швейцарских франков), евробонды «Астана-Финанс» ($1,2 млн), ноты VEON Holdings B.V. ($1 млн), евробонды «Газпрома» (€14,7 млн). Также суд наложил арест на все ценные бумаги, находящиеся на счетах депо в иных депозитариях, в пределах размера исковых требований (€112,6 млн). В ВТБ не ответили на запрос “Коммерсанта”.

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Как следует из решения суда, ВТБ обосновал необходимость обеспечительных мер тем, что их отсутствие «сделает невозможным фактическое исполнение решения суда и повлечет причинение значительного ущерба банку ВТБ ввиду принимаемых ответчиком мер по отчуждению имущества на территории РФ и невозможности исполнения судебного решения на территории Германии из-за из-за наличия ограничительных мер».

ВТБ взыскивает с VTB Bank Europe SE средства, зависшие на его корреспондентском счете в евро и заблокированные с момента, когда были введены санкции, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Он уточняет, что это «в первую очередь деньги не столько ВТБ, сколько его клиентов».

«До введения ограничительных мер VTB Bank Europe SE был банком-корреспондентом в валюте евро, в том числе для головного офиса российского ВТБ», — отмечает юрист.

Иск между кредитными организациями в данном случае проходит по основаниям ст. 248.1 АПК (исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера), полагает Гландин. Принятие обеспечительных мер по таким разбирательствам не прецедент, отмечает эксперт, похожие ситуации складывались, когда в российском контуре блокировали активы западных должников. Например, в августе Арбитражный суд Москвы по заявлению банка «Зенит» о принятии обеспечительных мер в отношении российских дочерних структур швейцарских банков UBS и Credit Suisse наложил запрет на распоряжение акциями этих банков. В том же месяце суд по заявлению банка «ФК Открытие» арестовал пакет акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs, а также портфель фонда Goldman Sachs III SICAV. В то же время в августе суд отказал Сбербанку, который хотел арестовать 0,57% акций НК «Роснефть», принадлежащих Glencore Group Funding Ltd или иной компании группы.

Однако исполнить судебный акт российского государства на территории Германии сейчас практически невозможно, отмечает банковский юрист Нина Семина. Для этого необходимо будет пройти процедуру его признания в немецком суде. Однако, уточняет эксперт, «с учетом того, что банк находится в процессе ликвидации, вероятно, для ВТБ это промежуточный шаг, чтобы в конечном счете заявить требования как кредитора».

ВТБ находится под блокирующими санкциями множества юрисдикций. Активы и средства ВТБ на территории стран Евросоюза и США заблокированы, а резиденты этих стран не могут совершать сделки и операции c ВТБ. VTB Bank Europe принадлежал ВТБ, однако после введения санкций на российский банк, немецкий регулятор в апреле 2022 года отстранил ВТБ от управления «дочкой» и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами VTB Bank Europe, отдельно указав, что европейский банк не подпал под ограничения ЕС. В 2022 году ВТБ признал выбытие как германского VTB Bank Europe SE, так и британского VTB Capital plc из-за санкций, что принесло банку 209 млрд рублей убытка до налогов, пишет «Коммерсант». Сам VTB Bank Europe SE 1 апреля 2023 года начал процесс ликвидации.