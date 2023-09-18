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ФАС выступила против предложения Минцифры о повышении цен на связь

ФАС выступила против инициативы Минцифры о повышении цен на связь выше инфляции, сообщают «Ведомости». Ведомство направило отрицательный отзыв на разработанную министерством стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

ФАС выступила против индексации цен на связь выше уровня инфляции
© РИА Новости

По мнению антимонопольной службы, предложение противоречит законодательству о защите конкуренции. При этом основная часть инвестиционных расходов большинства операторов в текущем году не была направлена на обеспечение стабильной работы и развития сетей.

ФАС также высказалась против отказа от принципа сетевой нейтральности, который обеспечивает равный доступ ко всем сайтам без ограничения в скорости передачи данных. Минцифры предлагало же разрешить операторам брать с онлайн-кинотеатров и интернет-компаний плату за быстрый доступ к их сервисам.

По мнению вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова, сегодня каналы связи не поспевают за объёмами контента, поэтому сервсы должны «должны вносить свой вклад в развитие инфраструктуры». Он также считает, что сетевой нейтралитет «хорошо работал в предыдущие годы».

Если принцип сетевой нейтральности отменят, то операторы будут в неконкурентном положении, поскольку большая часть онлайн-кинотеатров входит в их структуры, рассказал собеседник издания. Например, Kion входит в МТС, а Start на 45% принадлежит «Мегафону».

Вскоре Минцифры обсудит с ФАС «механизм защиты операторами своих инвестрасходов» в условиях роста затрат.

В августе Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности. Инициатива включена в проект стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года. Предлагается ввести минимальный тариф, который будут взимать операторы связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний «в рамках заключённых прямых договоров».

В конце 2022 года сотовые операторы объявили о повышении стоимости тарифов в 2023 году. В компаниях называли меры вынужденными, связанными с ростом затрат на оборудование.