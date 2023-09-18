ФАС выступила против индексации цен на связь выше уровня инфляции

ФАС выступила против инициативы Минцифры о повышении цен на связь выше инфляции, сообщают «Ведомости». Ведомство направило отрицательный отзыв на разработанную министерством стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

По мнению антимонопольной службы, предложение противоречит законодательству о защите конкуренции. При этом основная часть инвестиционных расходов большинства операторов в текущем году не была направлена на обеспечение стабильной работы и развития сетей.

ФАС также высказалась против отказа от принципа сетевой нейтральности, который обеспечивает равный доступ ко всем сайтам без ограничения в скорости передачи данных. Минцифры предлагало же разрешить операторам брать с онлайн-кинотеатров и интернет-компаний плату за быстрый доступ к их сервисам.

По мнению вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова, сегодня каналы связи не поспевают за объёмами контента, поэтому сервсы должны «должны вносить свой вклад в развитие инфраструктуры». Он также считает, что сетевой нейтралитет «хорошо работал в предыдущие годы».

Если принцип сетевой нейтральности отменят, то операторы будут в неконкурентном положении, поскольку большая часть онлайн-кинотеатров входит в их структуры, рассказал собеседник издания. Например, Kion входит в МТС, а Start на 45% принадлежит «Мегафону».

Вскоре Минцифры обсудит с ФАС «механизм защиты операторами своих инвестрасходов» в условиях роста затрат.

В августе Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности. Инициатива включена в проект стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года. Предлагается ввести минимальный тариф, который будут взимать операторы связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний «в рамках заключённых прямых договоров».