Банки начали повышать первоначальные взносы по льготным ипотекам

Некоторые российские банки повысили первоначальный взнос по льготным ипотечным программам еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства, выяснила "Российская газета". В обоих случаях увеличение оказалось выше ориентира, установленного в документе.

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Газпромбанк увеличил минимальный первоначальный взнос по ипотечным госпрограммам с 15% до 30%. Изменения коснулись как льготной, так и семейной, дальневосточной и IT-ипотеки. Но помимо Газпромбанка первоначальный взнос еще до вступления в силу постановления ввел Сбербанк, следует из данных на сайте кредитной организации. Повышение во втором случае составило 5,1 процентного пункта, что снова выше указанного ориентира, правда всего на 0,1 процентного пункта.

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Соответственно, минимальный первоначальный взнос по ипотечным госпрограммам в Сбербанке начинается от 20,1%, а в Газпромбанке - от 30%. В других же банках процентный уровень пока остается на прежнем уровне. В ВТБ, Банке ДОМ.РФ, Альфа-Банке и Росбанке он по-прежнему составляет 15%. Но его увеличение должно произойти уже на этой неделе.

Напомним, что 12 сентября было опубликовано постановление правительства, которое закрепляет увеличение первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. По правилам, оно должно вступить в силу, если не предусмотрено иное, через 7 дней - то есть в этом случае с 20 сентября.

По льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотеке первоначальный взнос поднимется с 15% до 20%, по сельской, которая временно приостановлена - с 10% до 20%. Сделано это с той целью, чтобы ограничить некачественных заемщиков и темпы кредитования, ведь спрос и объемы выдачи по льготным программам за последние два месяца существенно вырос.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Сбербанка, сервис Домклик зафиксировал рекордное количество выданных ипотечных кредитов по льготным программам "Семейная ипотека", "Господдержка" и "Ипотека для IT".

"Всего за период с 12 июля по 31 августа 2023 года было выдано 80,4 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 335,2 млрд руб. Для сравнения, цифры за аналогичный период прошлого года составили 22,5 тыс. и 105,5 млрд рублей соответственно", - отметила пресс-служба.

Группа ВТБ тоже отметила рекордный рост спроса и сделок в ипотечном сегменте.

"С начала 2023 года более 213 тыс. заемщиков оформили жилищные кредиты в банках группы ВТБ. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 трлн рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 20% - рекордного 2021 года. Основным спросом заемщиков пользуются льготные программы, по которым приобретается жилье на первичном рынке", - сообщили "РГ" в пресс-службе Банка Открытие, который входит в группу ВТБ.

"На фоне действий ЦБ - ужесточения требований к кредитным программам и серии роста ключевой ставки - в 4-м квартале рынок ждет "охлаждение" спроса, однако с учетом рекордных продаж первых восьми месяцев он покажет исторический результат - более 6 трлн руб.", - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Как рассказал "РГ" руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко, повышение первоначального взноса по ипотеке с большой долей вероятности приведет к снижению цен на жилье.

"Цены на первичном рынке сегодня высокие: доступная ипотека раздула стоимость жилья в новостройках практически вдвое за последние два-три года", - добавил он.