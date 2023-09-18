ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении подчеркивается, что сотовые операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств (функция «режим модема» - когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth). Антимонопольщики пришли к выводу, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг, устанавливая такую плату.
В ФАС подчеркнули, что в службу поступило много обращений по этому поводу от абонентов. Служба направила операторам «большой четверки» запросы.
В ФАС отметили, что в компаниях не предоставили достаточного экономического, технологического или другого обоснования платы.
В службе решили, что в действиях сотовых операторов есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольщики выдали им предупреждения о прекращении подобных действий.
Операторы должны отменить плату за раздачу интернета в течение месяца, в противном случае ФАС будет вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.
«Ведомости» писали, что у МТС в столичном регионе при раздаче интернета активируется специальный пакет стоимостью 49 рублей за 50 гигабайт с ограничением срока действия на сутки. По данным РБК, у «МегаФона» раздача интернета стоила 90 рублей за 30 дней, пользователи Tele2 сообщали о плате в 30 рублей в сутки или сто рублей в месяц, а у «ВымпелКома» плата за раздачу интернета на разных тарифных планах существует с 2019 года.