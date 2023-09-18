ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов

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В сообщении подчеркивается, что сотовые операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств (функция «режим модема» - когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth). Антимонопольщики пришли к выводу, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг, устанавливая такую плату.

В ФАС подчеркнули, что в службу поступило много обращений по этому поводу от абонентов. Служба направила операторам «большой четверки» запросы.

В ФАС отметили, что в компаниях не предоставили достаточного экономического, технологического или другого обоснования платы.

В службе решили, что в действиях сотовых операторов есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольщики выдали им предупреждения о прекращении подобных действий.

Операторы должны отменить плату за раздачу интернета в течение месяца, в противном случае ФАС будет вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.