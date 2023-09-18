Названа сумма заблокированной в России прибыли зарубежных компаний

Иностранные компании из стран, включенных в список «недружественных», за прошлый год получили в России прибыль более чем $18 млрд, однако эти средства остаются заблокированными. Об этом со ссылкой на данные Киевской школы пишет Financial Times.

Аналитики отметили, что в прошлом году о самой большой прибыли в России в $2 млрд сообщил Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen Bank International. Американские Philip Morris и PepsiCo сообщили, что заработали в России $775 млн и $718 млн соответственно. Из покинувших российский рынок компаний лидером по прибыли стал шведский производитель грузовиков Scania — $621 млн.

Наибольшую прибыль от ведения бизнеса на российском рынке получили американские компании (4,9 млрд долларов), за ними следуют немецкие, австрийские и швейцарские компании с показателями 2,4 млрд, 1,9 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

«Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России. И нет никакого способа вытащить их оттуда», - привело издание слова исполнительного директора крупной компании.

При этом российская дочерняя компания американской группы Mars нашла способ обойти ограничения, выплатив в прошлом году 56,1% дивидендов в счет долгов.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).