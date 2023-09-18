С 18 по 21 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге на территории КВЦ «Экспофорум» состоится 17-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023». Ключевое отраслевое мероприятие 2023 года.

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Стратегическим партнером выставки-конференции «НЕВА 2023» выступает Корпорация Морского Приборостроения, титульным партнером - Госкорпорация «Росатом», инновационным партнером – Судостроительная корпорация «АК Барс», официальным партнером – ФГУП «Росморпорт».

Крыловский государственный научный центр, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), компания Газпромбанк Лизинг и крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter стали партнерами деловой программы.

Судоходная компания «Волжское пароходство» стала партнером деловой и культурной программы. Предприятие «Винета» выступает партнером спортивной программы, а компания «Нева Тревел» - партнером культурной программы.

В настоящее время сформирован оргкомитет выставки-конференции «НЕВА 2023». Его официально возглавили министр транспорта России Виталий Савельев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в статусе сопредседателей. Также в состав оргкомитета вошли 47 представителей профильных министерств и ведомств, крупнейших компаний и ассоциаций, среди них – статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай, руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков,

председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко, специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, генеральный директор «Росморпорта» Сергей Пылин, генеральный директор Корпорации Морского Приборостроения Леонид Стругов и другие известные персоны.

Грандиозная выставка разместится в четырех павильонах КВЦ «Экспофорум» (E, F, G, H), Пассаже и уличном пространстве, где будут представлены проекты малотоннажного судостроения. В этом году интерес российских и международных экспонентов к выставке «НЕВА» превзошел все ожидания, поэтому площадка выставки была расширена, добавлен четвертый павильон Е – визитная карточка конгрессно-выставочного комплекса и самый современный по оснащению и дизайну павильон, оборудованный с использованием самых передовых экотехнологий.

На площади более 30 тыс. кв. м масштабные экспозиции представят хедлайнеры «НЕВЫ 2023», такие как Объединенная судостроительная корпорация, Госкорпорация «Росатом», Судостроительный комплекс «Звезда», Корпорация Морского Приборостроения, ФГУП «Росморпорт», СК «АК Барс», «Морская Техника» (МТ-Групп), «Ситроникс КТ», «Нева Тревел», «Центр технологии судостроения и судоремонта», «НПК Морсвязьавтоматика» (МСА), «ЗАО СММ» и другие. Впервые на «НЕВЕ» будет представлена экспозиция Центра импортозамещения и локализации, организованная при поддержке Минпромторга России и АНО «Судпром».

На начало августа 2023 года экспозиция в павильонах F, G и H сформирована полностью, а также забронировано 90% площадей павильона Е. План выставки размещен на сайте. Список компаний постоянно обновляется, его можно отслеживать по ссылке. В целом ожидается, что в выставке «НЕВА 2023» примут участие около 700 экспонентов, более 30 тысяч посетителей и делегатов.

Один из главных приоритетов экспозиционной программы – арктическая тематика, которая будет широко представлена при поддержке Госкорпорации «Росатом», Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Правительства Санкт-Петербурга. Яркую экспозиционную программу готовят крупнейшие корпорации и лидеры отрасли в арктическом судостроении. Кроме того, впервые на выставке будет работать стенд комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Ожидаются международные делегации из стран СНГ, Китая, Турции, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Ирана, ЮАР, Сингапура, Индонезии и других государств. Продолжаются деловые переговоры с потенциальными участниками из стран Латинской Америки.

В частности, на площади свыше 1300 кв. м свою продукцию и услуги представят более 40 крупнейших верфей и производителей судового оборудования из Турции. На выставке традиционно будет организован национальный павильон Турции, а также отдельные стенды компаний. Среди них – известные верфи, такие как Kuzey Star, Sefine, Ozata, Desan, Dogruyol, Denkar, а также более 20 поставщиков судового оборудования и материалов.

В «НЕВЕ 2023» планируют принять участие более 50 компаний из Китая. В этом году организация Китайского национального павильона происходит в тесном сотрудничестве с Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT). Более 1000 кв. м забронировано китайскими организациями, включая Haixing Maritime Electric Group, Gansu Hehong New Materials, Hainan Ocean Research Technology, Nanjing Sande Marine Information Technology, Fuzhou FMEC Industry и др. Кроме того, Китайская ассоциация национальной судостроительной промышленности (CANSI) формирует делегацию из провинции Хубэй.

С учетом положительного опыта и пожеланий участников «НЕВЫ» организуются международные бизнес-диалоги «Россия – Китай» и «Россия – Турция».

Все 4 дня выставки будут сопровождаться актуальной деловой программой, в рамках которой состоится пленарное заседание «Морская отрасль России: новые приоритеты на фоне глобальных вызовов» и более 30 деловых мероприятий: конференций, круглых столов, стратегических и рабочих сессий. Ключевые темы дискуссии – меры государственной поддержки морской отрасли и реализация импортозамещения в судостроении и судоремонте, продолжение международного сотрудничества в новых реалиях, обновление флота, формирование новых маршрутов и логистических цепочек, развитие портовой деятельности, рыболовной отрасли, внедрение инновационных технологий, реализация шельфовых проектов, повышение эффективности образовательных процессов и подготовки кадров для судостроительной и судоходной отраслей. В качестве спикеров приглашаются высокопоставленные представители государственных структур и органов власти, ведущие эксперты и профессионалы отрасли – руководители лидирующих российских корпораций, верфей, предприятий, КБ, научных и образовательных учреждений, профильных ассоциаций и СМИ, так и из международных организаций. С актуальной версией архитектуры деловой программы можно ознакомиться на сайте.

Стратегическая сессия «Северный морской путь: продолжение движения сквозь льды» будет посвящена вопросам развития арктического флота, увеличения грузооборота по Севморпути, укрепления межрегионального и международного сотрудничества в Арктике. Ожидается присутствие правительственных делегаций арктических регионов России, включая Мурманскую область, Архангельскую область, Республику Саха (Якутия) и Республику Карелия.

Также в работе конференции примут участие представители компаний, играющих ведущую роль в реализации арктических проектов и развитии Севморпути, таких как «Росатом», «Совкомфлот», «Роснефть», «Газпром», «Новатэк», «ГМК Норильский Никель», «Газпром нефть», FESCO (ДВМП), «ГДК Баимская», «Росморпорт», «Атомфлот», «Морспасслужба», «ГлавСевморпуть», ААНИИ, «Северное морское пароходство», «Гидрографическое предприятие», «Оборонлогистика», «Российский морской регистр судоходства», «Совфрахт».

В настоящее время в России реализуется масштабная программа обновления рыбопромыслового флота. При этом первый этап госпрограммы инвестиционных квот, который совпал с ужесточением антироссийских санкций, выявил проблему зависимости отечественного судостроения от импортного оборудования. В связи с длительным перерывом в строительстве собственных рыбопромысловых судов, разрывом действовавших ранее логистических цепочек и необходимости перепроектирования и изготовления нового оборудования российские верфи оказались не готовы к выполнению большого количества заказов в сжатые сроки. В то же время на фоне общего роста долговой нагрузки на рыбную промышленность возникла потребность в принятии дополнительных мер поддержки отрасли. В свете повышенного внимания власти и бизнеса к данной проблематике рыбопромышленники становятся одной из ключевых аудиторий для сектора судостроения, поэтому тема рыбопромыслового флота займет особое место в программе выставки-конференции «НЕВЫ 2023». ВАРПЭ, одна из самых влиятельных ассоциаций рыбной отрасли в мире, выступит соорганизатором конференции «Обновление и развитие промыслового флота: конструктивный диалог ради общего дела». Программа конференции будет включать целый ряд тематических мероприятий. В частности, для заказчиков судов организована специальная выставочная программа в которой примут участие крупнейшие верфи. Так, на стенде Объединенной судостроительной корпорации, которая займет более 600 кв. м на центральной линии павильона F, будут представлены: Выборгский судостроительный завод, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», «Адмиралтейские верфи», завод «Красное Сормово», Средне-Невский судостроительный завод, Невский судостроительно-судоремонтный завод, «Северная верфь», судостроительный завод «Вымпел», Хабаровский судостроительный завод. В павильоне G откроется экспозиция Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Кроме того, эксклюзивные проекты для развития рыбопромыслового флота представят ведущие проектно-конструкторские бюро: КБ «Восток» (входит в ЦТСС), КБ «Вымпел» (входит в ОСК), ПКБ «Петробалт», «Морское Инженерное Бюро – СПб» и «Хотча Морское Проектирование». Во второй день выставки запланирована пресс-конференция ВАРПЭ, на которой будет озвучена позиция Ассоциации по наиболее актуальным для отрасли вопросам, а президент Ассоциации Герман Зверев представит эксклюзивный аналитический отчет по состоянию рыбопромыслового флота России. Главной дискуссионной платформой для широкого круга экспертов станет конференция, состоящая из двух частей: круглого стола «1,5 готовность: отрасль между первым и вторым этапом реализации программы ²квоты под киль²» и стратегической сессии «Новый рыбопромысловый флот России: потребности, проекты и системные решения». В ней примут участие представители компаний – владельцев рыбопромыслового флота, такие как Русская рыбопромышленная компания, «Норебо», ГК «Русский Краб», «Находкинская База Активного Морского Рыболовства», «УК «Фор», Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, «Океанрыбфлот», «Гидрострой», а также действующие члены крупнейших отраслевых Ассоциаций.

Параллельно основной деловой программе традиционно пройдут мероприятия партнеров, в частности, деловой завтрак Корпорации Морского Приборостроения, внутрипроизводственное совещание ФГУП «Росморпорт» и ряд тематических мероприятий, посвященных 20-летию «Росморпорта».

В качестве подарка для гостей гала-ужина в честь открытия выставки «НЕВА 2023» состоится концерт популярной группы Uma2rmaH («Ума Турман»), организованный «Волжским пароходством», которое в этом году отмечает 180-летие.

Также в рамках культурной программы гала-ужина запланировано награждение постоянных участников выставки в номинациях за участие в «НЕВЕ» на протяжении 15, 20 и 30 лет.

В последний день выставки состоится Международный молодежный день. Кроме того, впервые на выставке будет проведена спортивная программа с бильярдным клубом и турниром по настольному теннису.

Традиционно «НЕВА» станет местом встречи лидеров отрасли и идеальной коммуникационной площадкой для проведения переговоров и подписания партнерских соглашений в комфортных бизнес-залах «Арктический» и «Морской». Для эффективного взаимодействия российских и международных участников впервые будет создан Центр деловых контактов (Matchmaking centre), он разместится в павильоне Е.

Дополнительные опции предлагаются в рамках пакетов «Делегат» и «VIP». Для международных участников в делегатские пакеты войдет координация на площадке, помощь в организации бизнес-встреч.

Предусмотрена PR- и медиа-поддержка с большими охватами в деловой и отраслевой прессе, организация пресс-подходов, проведение интервью в студии генерального информационного партнера – ТАСС.

Совместно с партнером культурной программы – компанией «НЕВА – Тревел» – запланированы водные прогулки с выходом в акваторию Финского залива и посещением знаменитых фортов Кронштадта.

Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1, КВЦ «Экспофорум», павильоны F, G, H, Пассаж, межпавильонное пространство.

Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл».

Устроитель: ООО «Экспофорум-Интернэшнл».

Сайт: https://www.nevainter.com

Telegram-канал: https://t.me/nevacongress

ВКонтакте: https://vk.com/nevainter

Справка

Выставка и конференция «НЕВА» основана в 1990 году по совместному Распоряжению Минсудпрома и Минморфлота СССР и непрерывно проводится с 1991 года. В 2013 году вышло Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1910-р от 21 октября 2013 г. о проведении выставки «НЕВА». В настоящее время «НЕВА» входит в топ-10 крупнейших мировых выставок в отрасли судостроения и является главным деловым событием морской отрасли России.