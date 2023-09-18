Молдавия не хочет судиться с «Газпромом» из-за исторического долга
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что его страна не хочет судиться с российской энергетической компанией «Газпром» из-за исторического долга. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на местный телеканал TV8.
По его словам, власти Молдавии рассчитывают, что вместо судебного разбирательства часть долга может быть списана.
«Мы пытаемся избежать обращения в суд, когда мы подавали предложение об урегулировании мы основывались на реальных юридических фактах. Если нам придется дойти до арбитража, то мы будем отстаивать свою позицию, но всем было бы дешевле и было бы быстрее, если бы мы пришли к общему знаменателю», – заявил он.
Он также добавил, что власти страны рассчитывают на списание около 400 миллионов долларов. Парликов уточнил, что это задолженность правобережной Молдавии за поставки российского газа, у которой истёк срок давности.
«Законодательство Молдавии и России оговаривает, что долги должны подтверждаться каждые три года, с 2020 года "Газпром" по этой части долга никаких "переподтверждений" не проводил, хотя ранее компания регулярно делала это. <...> "Молдовагаз" может согласиться выплатить эти долги, но имеет право не выплачивать. Вот мы предлагаем, чтобы не выплачивала», – объяснил он.
В начале сентября Министерство энергетики Молдавии заявило, что долг страны перед «Газпромом» составил 709 миллионов долларов по состоянию на март 2022 года. При этом 276 миллионов из этой суммы не подтверждены документально, а у ещё 400 миллионов долларов истёк срок давности. По этим причинам власти Молдавии рассчитывают выплатить только 8,6 миллионов долларов, а остальную сумму оспорить через суд.