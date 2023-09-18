«Мы пытаемся избежать обращения в суд, когда мы подавали предложение об урегулировании мы основывались на реальных юридических фактах. Если нам придется дойти до арбитража, то мы будем отстаивать свою позицию, но всем было бы дешевле и было бы быстрее, если бы мы пришли к общему знаменателю», – заявил он.