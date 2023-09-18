В Германии заявили о невозможности отследить поставки газа из России

Представитель Минэкономики ФРГ заявил, что власти не имеют полной картины того, как компании обеспечивают снабжение страны газом, поскольку не правительство заключает соглашения на поставки, передает ТАСС.

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Этими словами представитель ведомства ответил на вопрос, продолжает ли каким-либо образом поступать российский газ в Германию.

Он уточнил, что договоры на поставки газа являются частноправовыми соглашениями, и их заключают компании, а не федеральное правительство.

«Поэтому у нас нет полной картины того, как компании обеспечивают снабжение газом», — добавили в Минэкономики.

Представитель также отметил, что министерство выступает за то, чтобы не импортировать в Германию российский газ и в форме сжиженного природного газа.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала глупостью отказ Германии от российского газа.