«Яндекс» борется в суде за бренд Ultima

«Яндекс» хочет лишить швейцарского оператора элитного жилья Ultima Capital охраны товарного знака Ultima в России. Российская компания использует этот бренд для обозначения тарифов «Яндекс Go». Об этом сообщает «Коммерсант».

«Яндекс» подал иск к швейцарской компании в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Он добивается отмены охраны товарного знака по четырем из пяти классам услуг: в сферах аренды автомобилей и обеспечения продовольствием, а также в других услугах — управлении отелями, услугах временной аренды недвижимости и салонов красоты.

В компании заверили, что обсуждали с ответчиком вопросы использования брендов на разных рынках, а подача иска в СИП была юридической формальностью. Обращением в суд «Яндекс» хочет «усилить переговорную позицию и ускорить процесс согласования формальностей», подтверждают позицию компании эксперты.