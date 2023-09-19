Сроки поставок нового российского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, который должны были передавать в авиакомпании уже с конца 2023 года, перенесут как минимум на два года. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства сообщает «Коммерсантъ».

Причиной такого решения в документе названы проблемы с двигателем ТВ7117СТ производства «ОДК-Климов» (предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК), которые не позволяют сертифицировать модель. Предполагается, что решить проблемы удастся к концу 2025 года. Вместе с тем источники издания в Минтрансе и авиапроме считают, что раньше 2026 года поставки самолетов, идущих на смену устаревшим Ан-24, начать не получится.

Двигатель ТВ7117СТ разрабатывался для двух моделей — гражданского Ил-114-300 и военно-транспортного Ил-112В. Опытный экземпляр последнего разбился 17 августа 2021 года во время тренировочного полета. В связи с этим, как говорится в проекте постановления за авторством Минтранса, компания не имела возможности проводить сертификацию Ил-114-300.

Основной версией крушения стала неисправность двигателя. Летом текущего года стало известно, что конструкцию Ил-112В могут изменить. Вместо турбовинтового ТВ7117СТ на него хотят установить турбореактивный двигатель ПД-8, который также используется в Superjet 100 (SJ-100), импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100.

В июне Объединенная авиастроительная корпорация докладывала, что работы над Ил-114-300 затягиваются, но не указала, сколько времени займет доработка. В свою очередь единственный заказчик самолетов, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), отметил, что держит ситуацию под контролем и находится в контакте с производителем.

В декабре 2020 года ГТЛК заказала у ПАО «Ил» три Ил-114-300 за 4,3 миллиарда рублей. Поставить их компания должна была к 31 октября 2023 года, самолеты предназначались для Вологодского авиапредприятия. Следующие 19 бортов ГТЛК планировала передать в лизинг дальневосточному перевозчику «Аврора», причем сроком начала поставок также был указан 2023 год. В комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года, принятой в июне 2022-го, после вступления в силу западных санкций в отношении российской авиации, говорилось, что рейсы на Ил-114-300 начнутся с 2023 года.

Собеседник «Ъ» в экспертном сообществе отметил, что санкции и приоритет гособоронзаказа сказывается на всех проектах гражданского самолетостроения, поэтому возможен перенос сроков и по другим моделям. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев согласился с таким мнением, но выразил надежду, что двигатель все-таки «доведут до ума».