«Фридом Финанс Казахстан» повысит комиссию за рублевые SWIFT-переводы

Казахстанский банк «Фридом Финанс» с 25 октября 2023 года изменяет тарифы на SWIFT-переводы в рублях для физических лиц, следует из сообщения банка. Кредитная организация устанавливает комиссию в 0,45% от суммы перевода. Минимальная комиссия составит 3 тысячи тенге, а максимальная – 30 тысяч тенге.

© Frank Media

Сейчас комиссия за такие переводы составляет 0,10%. Минимальная сумма комиссии – 5 тысяч тенге, а максимальная – 20 тысяч.