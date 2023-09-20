Сбер повысит ставки по вкладам

Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе, в ближайшие дни Сбер повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать предложения по депозитам более выгодными.

В связи с тем, что Центробанк России повысил ключевую ставку с 12 до 13%, Сбербанк не исключает возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам, говорится в сообщении.

Сбербанк увеличит минимальный первоначальный взнос по ипотеке на 0,1 п. п. с 20 сентября. В кредитной организации подчеркнули, что по льготным программам первоначальный взнос составит от 20,1%.

Там также рассказали, что по программе «Господдержка» минимальная ставка на любую цель составит 8%, по «Семейной ипотеке» — 6%, по «Ипотеке для IT» — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — 2% при оформлении страхования жизни и здоровья.