Швейцарская Glencore продала свою долю в «Русснефти»

Швейцарский трейдер Glencore продал свою долю в 23,46% в "Русснефти", сделка закрыта в прошлом году. Об этом сообщил журналистам глава "Русснефти" Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

"В составе учредителей Glencore нет. [Сделка была закрыта] где-то в середине прошлого года", - сказал он.

При этом Толочек не стал уточнять, кто приобрел долю Glencore.

Glencore через структуру Rambero Holding принадлежало 23,46% в "Русснефти". В декабре 2021 года трейдер договорился о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года.