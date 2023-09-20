Швейцарская Glencore продала свою долю в «Русснефти»

Швейцарский трейдер Glencore продал свою долю в 23,46% в "Русснефти", сделка закрыта в прошлом году. Об этом сообщил журналистам глава "Русснефти" Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.
"В составе учредителей Glencore нет. [Сделка была закрыта] где-то в середине прошлого года", - сказал он.
При этом Толочек не стал уточнять, кто приобрел долю Glencore.
Glencore через структуру Rambero Holding принадлежало 23,46% в "Русснефти". В декабре 2021 года трейдер договорился о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года.
Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. Организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.