Названа сумма долга Google перед российскими компаниями

Почти 1 тыс. российских компаний и ИП добиваются выплаты средств от представительства Google в РФ, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных картотеки арбитражных дел.

Всего заинтересованных сторон - около 970. Дело о банкротстве, в рамках которого подаются заявления о включении в реестр кредиторов, идет с июня 2022 года. Денежная задолженность Google перед заявителями на 22 августа превышает 20,1 млрд рублей, с тех пор, по наблюдениям, новых заявлений не подавалось.

Свои требования уже успели заявить многие известные компании, в том числе VK, "1С-Битрикс", онлайн-школа Skillfactory, "ВТБ Лизинг","Вымпелком",владеющий брендом "Билайн", СКБ "Контур" и многие другие. Подавал заявление и российский офис EPAM Systems, который за это время стал RNT Group и чьи активы были куплены российским разработчиком "Рексофт".

Впервые подсчитали количество заявителей "Ведомости", в марте 2023 года в судебной базе значилось 885 компаний. Большая часть исков была связана с неоказанием услуг по размещению рекламы, которые Google приостановил после подачи заявления о банкротстве.

Дело о банкротстве Google в России

В мае 2022 года российская "дочка" Google выразила намерение обратиться в суд с заявлением о признании банкротства, заявив, что не может исполнять денежные обязательства. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО "Гугл" начальную процедуру банкротства - наблюдение - в ноябре того же года. К настоящему моменту в компании уже выявлены признаки преступления - преднамеренного банкротства, эта оценка сделана временным управляющим ООО "Гугл".