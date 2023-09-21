В России нашли способ продолжить поставки пива Guinness

Ирландское пиво Guinness будет продаваться на российском рынке, несмотря на уход производителя из страны. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росаккредитации, поставками займется Московская пивоваренная компания (МПК), которая уже завезла первую партию напитка.

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МПК получила декларацию соответствия на бутылки, банки и бочки пива объемом от 0,33 до 50 литров. Размер партии не уточняется. Источники газеты на рынке также подтвердили эту информацию, хотя сама компания от комментариев отказалась.

По данным газеты, всего за первые шесть месяцев 2023 года в Россию ввезли почти 1,5 млн литров Guinness, что больше на 15,5%, чем за аналогичный период 2022 года. Совладелец дистрибьютора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отметил, что продающийся в России Guinness, скорее всего, закупается через европейских оптовых поставщиков. Кроме того, в стоимости контракта, вероятно, учитывается тара, поскольку в текущих условиях отправить бочки обратно невозможно.