В некоторых регионах России стали закрываться заправки из-за убытков в результате рекордного подорожания топлива и его дефицита. Об этом со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева сообщает газета «Известия».

По словам директора сети «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александра Вахрушина, предпринимателям становится просто невыгодно содержать заправки.

«Некоторые клиенты, закупавшие у нас оборудование, вынуждены были остановить работу на своих АЗС. Часть клиентов остановили строительство новых АЗС, так как торговля топливом для них стала убыточной», — добавил генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг» и владелец торговой марки оборудования для заправок НАРА Эдуард Анимаев.

В основном закрытие коснулось небольших АЗС, расположенных в отдаленных населенных пунктах и заправок на юге России, пояснил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, это единичные случаи, и о массовом закрытии бизнеса речь пока не идет.

Чтобы справиться с дефицитом и рекордным подорожанием бензина власти приняли решение запретить вывоз из страны топлива начинает. Он будет действовать с 21 сентября и не затронет поставки по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи. Также под запрет не попадут транзит топлива для армии и обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, перевозка бензина физлицами для личного пользования и поставки в Южную Осетию и Абхазию.

В кабмине заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго объяснили запрет борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.