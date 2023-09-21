Росатом открыл в Калужской области центр обработки ионизирующим излучением

Новый многоцелевой центр обработки продукции ионизирующим излучением открылся в Обнинске. Центр расположен на площадке АО "НИФХИ имени Л. Я. Карпова" (предприятие Росатома, входит в контур дивизиона "Технологии здоровья").

"Отечественные компании существенно увеличили объемы выпуска медицинской продукции на фоне ухода иностранных поставщиков. Ранее аналоги этой продукции поставлялись из-за рубежа уже стерилизованными. Росатом увидел запрос отечественного рынка на "холодную" стерилизацию, и нашим ответом стало расширение сети центров обработки. Сейчас наши основные клиенты - это производители медицинских изделий, но мы уже видим растущий интерес к данной технологии обработки со стороны производителей сельскохозяйственной продукции", - отметил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на церемонии открытия.

Видео дня

По его словам, рынок услуг стерилизации всех видов продукции в России оценивается в 4,4-4,5 млрд рублей в год. При этом метод ионизирующей обработки занимает сегодня 35% рынка с тенденцией к увеличению. Использование технологий обработки ионизирующим излучением является совершенно безопасным для здоровья людей и окружающей среды, что подтверждено Продовольственным и сельскохозяйственным агентством ООН и МАГАТЭ.

Размещение нового центра в Обнинске обусловлено во многом тем, что НИФХИ обладает необходимыми компетенциями и квалифицированным персоналом для эффективной работы МЦО, а также тем, что рядом расположен Калужский фармацевтический кластер. Несколько входящих в кластер предприятий уже заключили контракты с новым центром Росатома на стерилизацию медицинских изделий.

Росатом является единственным сетевым игроком на рынке радиационной стерилизации в стране. Сеть МЦО госкорпорации состоит из восьми центров в России, общая производительность которых составляет более 60 тыс. тонн продукции в год, что полностью удовлетворяет текущий спрос российского бизнеса на обработку всех видов продукции ионизирующим излучением. Сегодня Росатом реализует проекты не только на территории России. Госкорпорация реализует проекты МЦО в Узбекистане, Боливии и Республике Бангладеш. В проработке находится ряд других зарубежных проектов.

Об обработке продукции ионизирующим излучением