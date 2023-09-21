У абонентов МТС на юге России возникли проблемы со связью

Абоненты МТС в нескольких регионах юга РФ остались без мобильной связи и интернета из-за сбоя в сети, устранить неполадки намерены в течение двух-трех часов, сообщили ТАСС в контактном центре МТС.

"Сбой связи наблюдается у многих абонентов МТС в южных регионах РФ. Специалисты в курсе ситуации, работают над устранением. Как правило, это занимает два-три часа", - говорится в сообщении.

Около полудня в четверг абоненты МТС в нескольких регионах на юге России остались без мобильной связи и интернета, в частности, как сообщают в соцсетях, звонки недоступны у некоторых абонентов в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Адыгее.