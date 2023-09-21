Путин в Великом Новгороде посетил центр интеллектуальной электроники

Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Великий Новгород с посещения инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника - Валдай".

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ИНТЦ создан по поручению главы государства в 2021 году. Инициатор проекта - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Как отмечается в материалах Кремля, основные направления деятельности центра - разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и принятия решения.

В главном корпусе расположены дизайн-центр микроэлектроники, научные лаборатории и учебные аудитории передовой инженерной школы Новгородского университета, а также резиденты ИНТЦ: по состоянию на начало сентября ими стали 18 организаций, среди которых подразделения "Росгеологии", Роскосмоса, Ростеха и другие.

Среди разработок резидентов - комплексы радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления, радиоаппаратура, активные радары радиообнаружения, оптико-электронные средства для систем ПВО, разработка и изготовление систем видеонаблюдения и регистрации информации для авиации, телевизионных приемников для оптико-локационных систем обзора, обнаружения и сопровождения объектов в воздушном и космическом пространстве.