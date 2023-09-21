Пять фактов о «Фридом Финанс»

На постсоветском пространстве не так много компаний, которые строят международный бизнес и стараются стать глобальным игроком в своем сегменте. Инвестиционный холдинг «Фридом Финанс» – как раз один из них. «Рамблер» собрал факты о том, чем занимается холдинг и как развивается в настоящее время.

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«Фридом» – казахстанский инвестбанк с глобальными амбициями

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Основной бизнес компании сосредоточен в Казахстане. «Фридом» развивает в республике одну из крупнейших в стране экосистем финансовых сервисов: брокера, банк, страховой бизнес, онлайн-платежи, Интернет и сотовую связь.

В холдинге есть и международное подразделение Freedom Finance Global, которое предоставляет своим клиентам доступ к ведущим мировым биржам и американскому рынку IPO. Также «Фридом» расширяет свое присутствие в Европе, США, планирует выйти в страны Ближнего Востока.

Стоимость холдинга превышает $5 млрд

Компания разместила свои акции на американской бирже NASDAQ под тикером FRHC осенью 2019 года. С тех пор бумаги подорожали в цене в семь раз. На 15 сентября общая стоимость акций Freedom Holding Corp. составила $5,22 млрд.

Журнал Forbes оценивает личное состояние основателя компании Тимура Турлова в $3,8 млрд, что делает его одним из самых богатых бизнесменов на планете до 40 лет.

Уход из России не помешал развитию

В конце 2022 года Freedom Finance избавился от своих российских активов, продав банк и брокера. Тем не менее компания продолжила расти на других рынках. В 2022 фискальном году выручка составила $689,8 млн, в 2023-м увеличилась до 795,7 млн.

Сам Турлов сменил гражданство РФ и островного государства Сент-Китс и Невис на казахстанское. К слову, финансист на момент получения нового паспорта проживал в Казахстане вместе со своей семьей более 10 лет.

Холдинг выдержал атаку Hindenburg Research

Фонд известен на Уолл-стрит как разоблачитель небольших бизнесов, которые он «топит» своими расследованиями. После выхода материалов акции «жертвы» как правило падают на десятки процентов, а сами аналитики зарабатывают на этом движении, заблаговременно сделав ставку на падение бумаг.

«Разоблачение» FRHC вышло в августе, но практически не повлияло на деятельность компании. Материал оказался плохо подготовлен и не убедил инвесторов.

Выступление Турлова в СМИ и его ответы на все вопросы поддержали котировки, которые обновили исторические максимумы уже через пару дней после выхода материала Hindenburg Research.

К слову, холдинг недавно заменил малоизвестного аудитора на компанию из «Большой четверки», которая проверяла годовую финансовую отчетность Freedom Holding Corp. за прошлый год.

Это даже привело к задержке публикации результатов на несколько месяцев, однако в итоге аудитор заверил их и подтвердил соответствие всех внутренних процедур компании (комплаенс) законодательству США.

Социальные проекты «Фридома» – одни из крупнейших в Казахстане

Компания активно поддерживает спортивные мероприятия в республике, а также вкладывает деньги в обновление социальной инфраструктуры и экологические инициативы.

Так, «Фридом» стал генеральным партнером и спонсором юношеской футбольной лиги QJ League, оказал материальную поддержку футбольному клубу «Елимай».

При поддержке брокера в городе Актау открылась насосная станция, которая смогла обеспечить водоснабжение более 200 тысяч человек. Недавно компания объявила о запуске оператора связи Freedom Telecom, чтобы сделать интернет в Казахстане более доступным и качественным (будут использованы сети 5G).