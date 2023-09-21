Стало известно о росте средств компаний в банках РФ в августе

Средства компаний в российских банках в августе 2023 года увеличились на 1,8 трлн рублей, или на 3,7%, а средства населения выросли на 0,3 трлн рублей, или на 0,8%. Об этом говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года".

"Средства компаний в августе значительно выросли на 1 772 млрд рублей (+3,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и финансовой отраслях. Это связано с притоком выручки компаний (в основном экспортеров) на фоне роста цен на энергоресурсы", - говорится в материалах регулятора.

При этом ЦБ отмечает, что в августе рост средств населения немного замедлился - показатель составил +0,8% против +1,1% в июле. Такую динамику регулятор объясняет сезонным ростом расходов на отпуск и подготовку к учебному году, а также инвестициями населения в недвижимость.

Согласно данным регулятора, прирост средств на счетах эскроу в августе значительно ускорился по сравнению с июлем, он составил 319 млрд рублей, или 7% (в июле - рост на 133 млрд рублей, или на 3%), что регулятор связывает с ростом ипотечных выдач, а также с некоторым снижением объема раскрытых счетов.