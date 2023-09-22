Россияне смогут получать заказы с «Авито» и «Яндекс Маркета» в одном месте

«"Авито Доставка" позволяет покупать товары даже у частных лиц с теми же опциями, как в интернет-магазине, — с возможностью проверить заказ и отказаться от него, и итоговым перечисление денег продавцу только после получения посылки. Неудивительно, что за два года количество заказов в "Авито Доставке" выросло в 14 раз. Сегодня число посылок, отправляемых россиянами через сервис, дошло до нескольких сотен тысяч в день. Сотрудничество с сервисами "Яндекс Доставка" и "Яндекс Маркет", располагающими узнаваемыми комфортабельными пунктами выдачи, — важный шаг для нас и долгожданное нововведение для наших пользователей», — рассказал директор по логистике в «Авито» Сергей Пустыльник.