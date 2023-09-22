Россияне смогут получать заказы с «Авито» и «Яндекс Маркета» в одном месте
Клиенты «Авито» теперь смогут получать товары в пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета». Посылки от «Авито» будут хранится в пунктах «Яндекс Маркета» в течение семи календарных дней с возможностью продлить срок хранения еще на неделю. Для пользователей «Авито» открыты более чем 8 тысяч пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета» в 100 городах России. Доставка будет обеспечена с помощью сервиса «Яндекс Доставка». При этом отслеживать посылки пользователь сможет в приложении «Яндекс Go».
«"Авито Доставка" позволяет покупать товары даже у частных лиц с теми же опциями, как в интернет-магазине, — с возможностью проверить заказ и отказаться от него, и итоговым перечисление денег продавцу только после получения посылки. Неудивительно, что за два года количество заказов в "Авито Доставке" выросло в 14 раз. Сегодня число посылок, отправляемых россиянами через сервис, дошло до нескольких сотен тысяч в день. Сотрудничество с сервисами "Яндекс Доставка" и "Яндекс Маркет", располагающими узнаваемыми комфортабельными пунктами выдачи, — важный шаг для нас и долгожданное нововведение для наших пользователей», — рассказал директор по логистике в «Авито» Сергей Пустыльник.
Пользователи «Авито» смогут отправлять или получать через пункты «Яндекс Доставки» посылки весом до 12 килограммов. Максимальная стоимость заказа в начале проекта составит 15 тысяч рублей. Однако в будущем лимит предполагается повысить до 150 тысяч рублей.
«Пункты выдачи заказов "Яндекс Маркета" становятся многофункциональными. В них уже можно отправить посылку или документы как в пределах одного города, так и в другой город, с помощью сервиса "Яндекс Доставка", а теперь еще и появится возможность получить или отправить товары с "Авито". Уверены, такие услуги будут пользоваться все большей популярностью, и количество клиентов в наших пунктов выдачи заказов будет расти. Конечно, от сотрудничества выиграют и наши партнеры-владельцы пунктов выдачи заказов, которые получат дополнительный доход от увеличившегося потока заказов», — отметил операционный директор «Яндекс Маркета» Александр Костин.
Оплачивать товары клиенты «Авито» смогут в формате «Безопасной сделки». Формат предполагает, что деньги будут переведены продавцу только после того, как пользователь получит товар.
Продавец сможет сдать товар в пункте «Яндекс Маркета» по номеру телефона и паспорту. Покупателю для получения нужно будет назвать свой номер телефона и код выдачи. Покупателю предоставляется право проверки товара в течение 15 минут, за которые от заказа можно будет бесплатно отказаться, как и при любом другом способе «Авито Доставки».