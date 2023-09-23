Крупнейшие банки начали повышать ставки по вкладам

Вслед за повышением 15 сентября ключевой ставки Банком России с 12 до 13% крупные российские банки менее оперативно, чем прежде, перешли к улучшению условий по рублевым депозитам. Но какого-то единогласного решения по изменению доходностей нет: увеличение ставок происходит точечно и во многих банках разнится. При этом наблюдается тенденция замедления роста ставок по трехмесячным вкладам, и его увеличения по депозитам на шесть-двенадцать месяцев. Об этом сообщили опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Сбербанк улучшил условия по рублевым вкладам от двух до шести месяцев с 22 сентября. Увеличение в основном составило 0,3 процентных пункта, но с одним исключением. Ставка по вкладу сроком четыре месяца выросла на 1,3 процентного пункта, достигнув 11,1%. Что же касается остальных вкладов, то полугодовой депозит в банке сейчас доступен со ставкой 9,1% (ранее 8,8%), трехмесячный - 10,1% (ранее 9,8%), следует из данных на сайте кредитной организации. Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщал, что изменение ставок произойдет с 25 сентября.

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Максимальная же доходность по вкладам в Альфа-Банке теперь достигла 13,5%, сообщила пресс-служба банка в Telegram-канале. Такая ставка доступна по депозиту сроком в три года с выплатой процентов в конце срока и без возможности снятия и пополнения. Ставка на три месяца и полгода остается на прежнем уровне в 11%, на год и два года - в размере 10,9% соответственно. Выходит, что наибольшее увеличение составило один процентный пункт, но по одному долгосрочному вкладу.

Обратная ситуация наблюдается в Совкомбанке, повысившем с 20 сентября ставки по всей линейке рублевых вкладов на 0,5 процентных пункта. Наибольшая доходность в нем предлагается по трехмесячному депозиту - 11%. По вкладу срочностью в три года условия будут чуть хуже - 10,5%, на остальные периоды - менее 10%.

В свою очередь, в банке ДОМ.РФ ставки находятся в другом соотношении: они возрастают с увеличением выбранного срока. Как сообщила пресс-служба, доходность выросла на 0,3-0,4 процентных пункта. Для трехмесячного депозита она теперь равна 11,7%, для годового - 12%, для вклада сроком в три года - 12,5%.

"Это уже второе за сентябрь повышение - по сравнению с началом месяца наши ставки стали выгоднее на 0,6-1,2 процентного пункта на разных сроках. На годовом сроке - одном из наиболее востребованных - увеличение составило 1 процентный пункт ровно. Ожидаем соответствующий рост спроса - по нашим оценкам, в среднем при повышении доходности на 0,5 процентного пункта объем открываемых депозитов увеличивается примерно на 15%", - отметил зампред правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Первым об увеличении ставок объявил Росбанк и с 16 сентября повысил ставку по шестимесячному вкладу, доходностью по которому составила 13%. С 20 сентября повысил ставки и Россельхозбанк. Увеличение составило 1-1,5 процентного пункта и касалось депозитов от шести до двенадцати месяцев. Наибольшая ставка в 11% по-прежнему действует только по вкладу на три месяца.

С 22 сентября улучшил условия МКБ, предложив ставку в 15% при открытии вклада на 95 дней на Финуслугах и 14,5% - на 185 дней. Если открывать депозит вне сервиса, то наиболее выгодная ставка предлагается на срок в шесть месяцев - 12%.

Несмотря на то, что крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам, на решение ЦБ они отреагировали не так быстро, как в августе, когда на внеплановом заседании Банк России увеличил ее сразу с 8,5 до 12%. Если в прошлом месяце они активно улучшали условия по краткосрочным депозитам, то в сентябре тренд сменился.

"Средняя доходность трехмесячных вкладам остановилась на отметке 10,5%, при этом ставки по вкладам на шесть-двенадцать месяцев продолжали расти, хотя и медленнее, чем раньше, и после повышения ключевой ставки 15 сентября такой же тренд сохранился", - сообщил "РГ" управляющий директор проекта Финуслуги Игорь Алутин.

Эксперт полагает, что рынок таким образом отреагировал на сигнал Банка России о том, что ждать снижения ключевой ставки в ближайшее время не стоит. Поэтому банкам сейчас необходимо время, чтобы скорректировать свою стратегию. "Решающее значение будет иметь позиция крупных игроков", - добавил он.

При отсутствии существенных изменений и геополитических событий Алутин ожидает постепенной нормализации кривой доходности и сокращения разрыва между значениями индекса и ключевой ставки.

"При этом доходность краткосрочных вкладов пока будет наиболее высокой, а также динамика будет стремиться в сторону сокращения разрыва между ставками на три месяца и на год", - полагает Алутин.

"Текущую ситуацию с ключевой ставкой банки оценивают, как пиковую или предпиковую - в октябре ЦБ может еще раз поднять ставку с шагом до 100 базисных пунктов. При этом есть ожидание, что уже в первой половине следующего года, в случае замедления инфляции и снижения проинфляционных рисков, регулятор может пойти на постепенное смягчение денежно-кредитной политики, что предоставит банкам возможность фондироваться по более низким ставкам", - рассказал "РГ" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

По этой причине банки не спешат поднимать ставки по вкладам. Реакция на предыдущий подъем в августе была достаточно быстрая из-за большого шага повышения ключевой ставки - целых 3,5 процентных пункта. Тогда российские банки не исключали скорого снижения ключевой ставки, в связи с чем наиболее выгодные условия предлагались именно по краткосрочным депозитам. Это, во-первых, снижало для них риски переплаты в будущем. Во-вторых, позволяло привлечь клиентов по меньшей ставке, чем она может быть в дальнейшем. Сейчас банки все также опасаются получить дорогое долгосрочное фондирование от населения. В результате они стараются по-прежнему давать лучшее предложение по коротким вкладам и в то же время сокращать разрыв между годовыми, шестимесячными и трехмесячными депозитами.

"Отдельные банки меняют ставки как раз по долгосрочным вкладам, что может быть связано с необходимостью диверсифицировать фондирование по срокам - большой объем краткосрочных вкладов, на которые сейчас приходится основной спрос со стороны населения, и средств до востребования необходимо балансировать привлечением длинной ликвидности", - отметил Зварич.

При этом по итогам минувшего заседания совета директоров Банка России стало понятно, что повышенную ключевую ставку могут сохранить и на более продолжительное время. Соответственно, дальнейшее увеличение тоже не исключается. Такие заявления дают основания банкам повысить ставки не только по трехмесячным вкладам, но и по депозитам сроком в шесть месяцев и даже год, как это сделали в РСХБ и Совкомбанке.

"Если вкладчики ранее открыли вклады под 12-12,5 %, тогда эти вклады надо сохранить и получать от них доход. Если нет, то сейчас можно открыть вклад под хороший высокий процент и таким образом зафиксировать хорошую ставку", - считает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Если есть желание не открыть вклад, а выйти на биржу, то она советует обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ). "Там тоже неплохая доходность и на более длинный срок", - добавила она.