Ивлев заставил мясную компанию заплатить за сосиски со своим лицом

Ресторатор Константин Ивлев по итогам длившегося полтора года судебного разбирательства добился выплаты в размере 3,5 млн рублей от «Мясницкого ряда», сообщает Telegram-канал SHOT. Как уточняет канал, причиной затяжного спора стал тот факт, что компания использования лицо шеф-повара для продвижения своей продукции без согласия самого Ивлева.

Как пишет SHOT, весной 2021 года ресторатор действительно согласился стать лицом «Мясницкого ряда» за 8,5 млн рублей, однако компания продолжила использовать его лицо даже после того, как срок действия контракта уже истек. В июне 2022 года в продуктовых магазинах организовали контрольную закупку: там нашли колбаски для жарки и гриля, ветчину и шпикачки с лицом шеф-повара на упаковке. Затем юристы направили материалы в суд, и тот встал на сторону истца.