Экс-премьер Молдавии: надо вести переговоры с "Газпромом", а не вставать в позу

Молдавия после проведения аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" должна была приступить к переговорам. Об этом в эфире молдавского телеканала ITV заявил бывший премьер республики Александр Муравский, передает РИА Новости. "По моему мнению, мы сейчас в серьезном бизнес-обществе выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить. Молдавская сторона должна была вести переговоры с "Газпромом", а не становиться в позу", - сказал он. По его мнению, молдавские власти выбрали путь, ориентируясь на конъюнктурные геополитические интересы. 24 сентября бывший вице-премьер Молдавии Александра Муравского заявлял, что нынешняя позиция властей страны напоминает больше поведение шулеров, а не политиков. Власти Молдавии отказываются признавать значительную часть долга перед "Газпромом" за поставленный ранее газ, ссылаясь на представленный недавно аудит исторической задолженности. 9 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан говорил, что власти страны считают долги за газ "Газпрому" необоснованными и не будут их выплачивать. До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщал, что "Газпром" проиграет в суде дело о взыскании исторических долгов страны, если оно будет рассматриваться.