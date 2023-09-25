Молдавия предложила «Газпрому» списать долги за газ

Власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, предусматривающее списание долгов за поставки газа, пообещав отказаться от претензий к российской компании. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Молдавия и «Газпром» в конце октября 2021 года договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25% скидку, потребовав вернуть долг в $709 млн.

Позднее Молдавия провела международный аудит и заявила, что готова погасить «Газпрому» только 1% от долга. Премьер-министр республики Дорин Речан назвал долги «необоснованными», подчеркнув, что сейчас компания Energocom закупает на зиму природный газ по более низким ценам на спотовом рынке.

После проведенного иностранной компанией аудита молдавские власти предложили «Газпрому» урегулировать спор о долге, отправив проект мирового соглашения. В нем Кишинев требует немедленного списания долга «Молдовагаза» перед подконтрольной «Газпрому» «Факторинг Финанс» в размере $275 млн и самой российской компанией (еще $433 млн), отмечает газета.

Взамен молдавские власти готовы оплатить $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа», а также отказаться от претензий, которые могут возникнуть «в связи с неправильным распределением транзитных платежей и отсутствием поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года (около $160 млн)».

В свою очередь в «Газпроме» отметили, что у них «не вызывает сомнений, что задолженность «Молдовагаза» за поставки газа потребителям правого берега в разы больше той, что указана в «отчете аудитора»».