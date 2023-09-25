Российские производители потребовали снизить требования к пиву

Союз российских пивоваров (СРП) инициировал разработку нового стандарта с повышенным требованием к содержанию солода и ограничениями использования сахаров. Как сообщает «Коммерсант», такие нормы противоречат интересам потребителей и вредны для производителей.

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Секретариат отраслевого технического комитета по стандартизации отрасли разослал своим представителям новый проект межгосударственного стандарта с уточненными требованиями к выпуску пива. Инициатором проекта стал СРП. Документ ограничивает норму допустимой замены пивоваренного солода 20%, а долю сахаросодержащих продуктов на уровне 2%.

Также вводится идентификация пива по минимальным уровням концентрации общего азота и иных веществ. В СРП отметили, что такие вещества в нужном объеме и так образуются в пиве, без высокоактивных ферментов и катализаторов. Кроме того, документ расширяет перечень культур, которые разрешены для выпуска пива, в том числе за счет гречихи, овса и ржи.

Как заявил председатель СРП Даниил Бирман, проект нового стандарта должен «поставить заслон» попыткам увеличить долю заменителей солода в пиве до 50%. При этом в Минфине отметили, что проект нового стандарта пока не получали, отметив, что уже предлагали снизить с 50% до 20% предел замены пивоваренного солода в рамках регламента ЕАЭС.