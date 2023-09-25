Российские производители потребовали снизить требования к пиву
Союз российских пивоваров (СРП) инициировал разработку нового стандарта с повышенным требованием к содержанию солода и ограничениями использования сахаров. Как сообщает «Коммерсант», такие нормы противоречат интересам потребителей и вредны для производителей.
Секретариат отраслевого технического комитета по стандартизации отрасли разослал своим представителям новый проект межгосударственного стандарта с уточненными требованиями к выпуску пива. Инициатором проекта стал СРП. Документ ограничивает норму допустимой замены пивоваренного солода 20%, а долю сахаросодержащих продуктов на уровне 2%.
Также вводится идентификация пива по минимальным уровням концентрации общего азота и иных веществ. В СРП отметили, что такие вещества в нужном объеме и так образуются в пиве, без высокоактивных ферментов и катализаторов. Кроме того, документ расширяет перечень культур, которые разрешены для выпуска пива, в том числе за счет гречихи, овса и ржи.
Как заявил председатель СРП Даниил Бирман, проект нового стандарта должен «поставить заслон» попыткам увеличить долю заменителей солода в пиве до 50%. При этом в Минфине отметили, что проект нового стандарта пока не получали, отметив, что уже предлагали снизить с 50% до 20% предел замены пивоваренного солода в рамках регламента ЕАЭС.
Ряд крупнейших участников рынка считают, что такие нормы противоречат интересам потребителей и вредны для производителей. В частности, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов отметил, что члены объединения не поддерживают редакцию проекта. По его словам, ассоциация выступает против искусственных ограничений по рецептуре, так как это противоречит запросам потребителей, ожидающих разнообразия вкусов пива.