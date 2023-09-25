Киносети Мамута поблагодарили «Траст» за сохранение бизнеса
Банк непрофильных активов «Траст» и группа компаний Александра Мамута завершили все юридические действия по урегулированию долгов предпринимателя. По результатам мирового соглашения прекращены все судебные споры, а стороны договорились о комплексном и полном урегулировании всех взаимоотношений.
«Урегулирование с банком комплексное и окончательное, мы признательны за то, что кредитор, в том числе, исходил из необходимости поддержки и сохранения бизнеса и статуса системообразующего предприятия. "Траст" вел конструктивный диалог, нацеленный на сохранение нашего бизнеса. Конфликт с государственной компанией, задача которой вернуть деньги в экономику страны, в том числе оздоровление активов, мог иметь крайне негативные последствия не только для группы компаний, но и для всей отрасли. Этого нельзя было допустить, поэтому "Траст" принял ряд стратегических решений, которые позволили разрешить разногласия и избежать краха», — сообщается в комментарии киносетей, принадлежащих бизнесмену.
Как сообщает пресс-служба банка непрофильных активов «Траст», мировое соглашение заключено с учетом интересов обеих сторон и зафиксировано судебным решением с соблюдение всех юридических тонкостей.
Банк учел все внешние обстоятельства последних лет, включая пандемию COVID-19. С целью максимально сохранить сеть кинотеатров «Синема Парк» банк предпринял шаги по минимизации рисков для бизнеса.
«После долгого процесса согласования деталей команды пришли к компромиссу, который устроил обе стороны», — говорится в сообщении банка.
Урегулирование спора о долге структур Александра Мамута, которые владеют в том числе сетью кинотеатров «Синема Парк», перед «Трастом» заняло несколько лет.