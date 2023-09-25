Киносети Мамута поблагодарили «Траст» за сохранение бизнеса

«Урегулирование с банком комплексное и окончательное, мы признательны за то, что кредитор, в том числе, исходил из необходимости поддержки и сохранения бизнеса и статуса системообразующего предприятия. "Траст" вел конструктивный диалог, нацеленный на сохранение нашего бизнеса. Конфликт с государственной компанией, задача которой вернуть деньги в экономику страны, в том числе оздоровление активов, мог иметь крайне негативные последствия не только для группы компаний, но и для всей отрасли. Этого нельзя было допустить, поэтому "Траст" принял ряд стратегических решений, которые позволили разрешить разногласия и избежать краха», — сообщается в комментарии киносетей, принадлежащих бизнесмену.