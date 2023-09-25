ФАС возбудила дело против «МегаФона»

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России было возбуждено дело в отношении оператора связи «Мегафон» в связи с необоснованным повышением тарифов. Об этом сообщило само ведомство.

Отмечается, что в 2023 году оно составило в среднем 10,24%. Также подчеркивается, что с ростом тарифом столкнулись более чем 8,2 миллиона абонентов.

«ФАС возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон». Компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения. В 2023 году ПАО «Мегафон» произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат», — подчеркнуло ведомство.

Оно указывает на отсутствие оснований для повышения тарифов у «Мегафона». ФАС также сообщает, что действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей.