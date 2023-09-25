В России могут вырасти цены на растительное масло

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев предупредил о повышении в России отпускных цен на растительные масла. По его словам, это произойдет, если в стране введут маркировку данной продукции, передает агентство «Прайм».

Минпромторг ранее подготовил проект постановления, который предполагает, что с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года в РФ будет проводиться эксперимент по маркировке пищевых растительных масел.

По словам Мальцева, согласно предварительным данным союза, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 миллиарда рублей, «с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 миллиарда рублей».

Он уточнил, что производители будут вынуждены повысить отпускные цены на покрытие расходов с «учетом и так минимальной доходности переработчиков».