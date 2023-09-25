Еврокомиссия заблокировала сделку Booking по покупке ETraveli

Антимонопольные органы Европейского Союза заблокировали сделку компании Booking Holdings по поглощению шведского сервиса онлайн-бронирования отелей ETraveli за $1,7 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Европейская комиссия запретила слияние, поскольку представители Booking Holdings не смогли развеять в суде опасения регулятора относительно негативных последствий от доминирования компании на рынке. Европейская комиссия в этом деле выступила в качестве наблюдателя, отвечающего за конкуренцию на рынках 27 стран ЕС.

Глава антимонопольного ведомства ЕС Дидье Рейндерс заявил, что перед вынесением решения Европейская комиссия опросила владельцев почти 15 тыс. отелей и гостиниц, чтобы узнать мнение участников отрасли от потенциального слияния Booking и ETraveli.

«В целом участники рынка были обеспокоены тем, что сделка укрепит доминирующее положений Booking на рынке онлайн-бронирования в Европейской экономической зоне», – сказал он.

Также, по мнению бизнеса, появление такого крупного игрока на европейском рынке может привести к снижению выбора гостиниц и повышению стоимости услуг для потребителей.