Минторг США внес в черный список российскую корпорацию

Соединенные Штаты в очередной раз расширили санкционный список в рамках правил экспортного контроля. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минторга США.

В пресс-службе уточнили, что рестрикции были введены против таких российских компаний, как корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Device Consalting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.

Кроме того, в черном списке оказались десять компаний из КНР, три из Финляндии, четыре из Пакистана, по одной компании из ФРГ, Омана и ОАЭ.

В ведомстве отметили, что включение «ВСМПО-АВИСМА» в перечень обусловлено тем, что компания-производитель титана выпускает изделия для военной отрасли России. По мнению экспертов министерства, сотрудничество с ней может привести к утечке оборонных технологий.

Напомним, что США, Канада, Великобритания и другие западные страны на протяжении многих лет вводят санкции против геополитических противников.

В черный список попадают юридические и физические лица, а также целые страны. Наибольшее количество санкций США ввели против России, Ирана, Северной Кореи, Кубы, Сирии.

Включение в перечень означает для физических лиц автоматическую заморозку счетов, запрет на перемещение по территории Соединенных Штатов, конфискацию недвижимости, самолетов, яхт.