Власти США на несколько месяцев отложили выход сети фастфуда KFC из российского бизнеса, когда сделка была уже близка к завершению, из-за нового требования России о взносе в федеральный бюджет. Об этом сообщает Reuters.

Новые требования Москвы заставили вмешаться Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), рассказал агентству Сергей Левин, глава юридического отдела компании «Юнирест», которая представляет интересы владельца франшизы KFC и торговой марки Rostiс’s.

KFC - одна из многих американских компаний, решивших покинуть Россию на фоне украинского кризиса, но ее уход отличался от ухода конкурирующей McDonald’s: некоторым франчайзи KFC разрешили остаться открытыми, а меню почти не менялось.

Сделка по продаже бизнеса была завершена в апреле 2022 года. Новым владельцем стала компания «Смарт Сервис ЛТД», которая принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Сообщалось, что по условиям сделки все рестораны должны постепенно перевести под бренд Rostic’s.

«Процесс поиска покупателя и согласования основных условий занял некоторое время. Когда были согласованы основные условия, появилось правило, что продажа должна быть согласована с соответствующим ведомством. Как только покупатели были одобрены с учетом этого нового требования, появилось еще одно - взнос в бюджет, который в Вашингтоне назвали «налогом на выход», - заявил Левин.

В итоге закрытие было вновь отложено, был согласован порядок уплаты налога и все шло к завершению, «но тут на сцене появился иностранный регулятор - OFAC», рассказал юрист.