СМИ: Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров в России

Южнокорейский производитель техники Samsung возобновил финансовую поддержку продавцов и дистрибьюторов своей электроники в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на четыре источника на рынке гаджетов. Средства нужны продавцам для продвижения продукции компании, а также чтобы поддерживать цены на неё на конкурентоспособном уровне, пояснили участники рынка.

Как отмечает один из собеседников издания, денежные вложения возобновились летом. По его словам, снова работает схема, предполагающая выплату определённого вознаграждения за продажи смартфонов, планшетов и других устройств Samsung в России.

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Два источника издания уточнили, что зарубежные структуры, аффилированные с российскими импортёрами и продавцами техники, получают от вендора премию в размере от 1 до 10% от стоимости закупленного товара. Таким образом «отбиваются» расходы на проведение распродаж, промоакций и тому подобное, пояснили они. При этом речь идёт о продукции, поступающей в страну по механизму параллельного импорта.

По информации одного из собеседников, полученные денежные средства, в частности, тратятся на рекламные кампании Samsung и его партнёров-ритейлеров в интернете. Такие вливания позволяют продавцам снижать цены на продукцию вендора. Источники «Известий» затруднились уточнить то, как распределяются средства между импортёрами техники и её конечными торговцами.

В начале 2022 года компания Samsung прекратила официальные поставки своей техники в Россию, а также остановила размещение рекламы на отечественных медиаплатформах. В пресс-службе российского Samsung изданию заявили, что с тех пор «деятельность компании не претерпела никаких изменений».

Источники «Известий» считают, что возобновить поддержку закупщиков и розничных продавцов из России Samsung вынудило снижение доли рынка. По оценке Mobile Research Group, которую приводит газета, в первом полугодии 2022-го на долю южнокорейского вендора приходилось около 27% продаж смартфонов в России в натуральном выражении. Однако за аналогичный период 2023 года — всего около 16%. Для сравнения: доля китайских компаний в начале 2022-го была на уровне 50%, сейчас показатель превышает 70%.

«Samsung прекрасно видит, что его доля на рынке Android-смартфонов в РФ тает — надо принимать какие-то меры для стимулирования продавцов», — отметил руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

По его словам, китайские производители тоже финансово стимулируют российских партнёров. Поэтому Samsung не остаётся ничего другого: либо уходить с российского рынка, либо искать пути обхода рестрикций. Эксперт не исключил, что следующим шагом может стать «неявное возвращение» бренда в Россию.

Как подчеркнул партнёр ComNews Research Леонид Коник, в прошлые годы Samsung вложил «гигантские средства» в рекламу и маркетинг в России, и едва ли ему по душе сокращающаяся рыночная доля в РФ.