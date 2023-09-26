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Samsung возобновил финансовую поддержку партнёров в России для продвижения своей продукции

Южнокорейский производитель техники Samsung возобновил финансовую поддержку продавцов и дистрибьюторов своей электроники в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на четыре источника на рынке гаджетов. Средства нужны продавцам для продвижения продукции компании, а также чтобы поддерживать цены на неё на конкурентоспособном уровне, пояснили участники рынка.

СМИ: Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров в России
© ТАСС

Как отмечает один из собеседников издания, денежные вложения возобновились летом. По его словам, снова работает схема, предполагающая выплату определённого вознаграждения за продажи смартфонов, планшетов и других устройств Samsung в России.

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Два источника издания уточнили, что зарубежные структуры, аффилированные с российскими импортёрами и продавцами техники, получают от вендора премию в размере от 1 до 10% от стоимости закупленного товара. Таким образом «отбиваются» расходы на проведение распродаж, промоакций и тому подобное, пояснили они. При этом речь идёт о продукции, поступающей в страну по механизму параллельного импорта.

По информации одного из собеседников, полученные денежные средства, в частности, тратятся на рекламные кампании Samsung и его партнёров-ритейлеров в интернете. Такие вливания позволяют продавцам снижать цены на продукцию вендора. Источники «Известий» затруднились уточнить то, как распределяются средства между импортёрами техники и её конечными торговцами.

В начале 2022 года компания Samsung прекратила официальные поставки своей техники в Россию, а также остановила размещение рекламы на отечественных медиаплатформах. В пресс-службе российского Samsung изданию заявили, что с тех пор «деятельность компании не претерпела никаких изменений».

Источники «Известий» считают, что возобновить поддержку закупщиков и розничных продавцов из России Samsung вынудило снижение доли рынка. По оценке Mobile Research Group, которую приводит газета, в первом полугодии 2022-го на долю южнокорейского вендора приходилось около 27% продаж смартфонов в России в натуральном выражении. Однако за аналогичный период 2023 года — всего около 16%. Для сравнения: доля китайских компаний в начале 2022-го была на уровне 50%, сейчас показатель превышает 70%.

«Samsung прекрасно видит, что его доля на рынке Android-смартфонов в РФ тает — надо принимать какие-то меры для стимулирования продавцов», — отметил руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

По его словам, китайские производители тоже финансово стимулируют российских партнёров. Поэтому Samsung не остаётся ничего другого: либо уходить с российского рынка, либо искать пути обхода рестрикций. Эксперт не исключил, что следующим шагом может стать «неявное возвращение» бренда в Россию.

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Как подчеркнул партнёр ComNews Research Леонид Коник, в прошлые годы Samsung вложил «гигантские средства» в рекламу и маркетинг в России, и едва ли ему по душе сокращающаяся рыночная доля в РФ.

Ритейлеры и дистрибьюторы Samsung, опрошенные «Известиями», не стали комментировать ситуацию, либо не ответили на запросы.