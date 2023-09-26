Власти Египта выделили «Зарубежнефти» участок для разведки нефти и газа

Министерство нефти и природных ресурсов Египта объявило о выделении «Зарубежнефти» участка для разведки нефти и газа в районе дельты Нила, передает агентство «Прайм».

Министерством были объявлены результаты международного тендера египетского газового холдинга EGAS на разведку и добычу нефти и газа. Всего выделили четыре участка, один из которых предоставили российской компании.

Подчеркивается, что итальянской Eni предоставили в свое распоряжение два участка в Средиземном море, еще один она получила вместе с британской BP и катарской QatarEnergy.

«Зарубежнефть» является российским холдингом, который объединяет десятки совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Государство в лице Росимущества — его единственный акционер.