Верховный суд РФ впервые рассмотрит дело о блокировке средств из-за санкций

Решение будет вынесено по спору российской компании ИС ТЕКС с Промсвязьбанком , правопреемником МИнБанка . По данным издания, ИС ТЕКС в марте 2022 года стал клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк), а 6 мая того же года поручило перевести $59,4 тысяч через Halyk Savings Bank of Kazakhstan (банк-посредник) на счет Universal Art Textile в казахстанском Tenge Bank (банк-бенефициар). Назначением платежа была оплата хлопковой пряжи по договору от 2020 года. Со счета ИС ТЕКС деньги списали, но до бенефициара платеж не дошел. Дело в том, что 8 мая МИнБанк попал под санкции США (в SDN-list). Компания попросила московский банк вернуть средства, но не получила их и обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года взыскал с МИнБанка в пользу ИС ТЕКС $59,4 тысяч в качестве возмещения убытков. В решении пояснялось, что для перевода долларов США средства проводились через корсчет американского The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), который их заблокировал по причине санкций в отношении МИнБанка. Суд пришел к выводу, что российский банк нарушил условия перевода, поскольку в заявлении клиента указывался конкретный банк-посредник, а МИнБанк по своему усмотрению выполнил перевод через другой банк, что привело к блокировке. Таким образом, говорится в решении, банк нарушил обязательства и несет ответственность перед компанией. Позиция устояла в апелляции и кассации.