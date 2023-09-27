Верховный суд РФ впервые рассмотрит дело о блокировке средств из-за санкций

Верховный суд РФ (ВС) согласился рассмотреть дело о взыскании убытков с российского банка, из-за включения которого в SDN-лист США оказались заблокированы средства клиента. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

Решение будет вынесено по спору российской компании ИС ТЕКС с Промсвязьбанком, правопреемником МИнБанка. По данным издания, ИС ТЕКС в марте 2022 года стал клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк), а 6 мая того же года поручило перевести $59,4 тысяч через Halyk Savings Bank of Kazakhstan (банк-посредник) на счет Universal Art Textile в казахстанском Tenge Bank (банк-бенефициар). Назначением платежа была оплата хлопковой пряжи по договору от 2020 года. Со счета ИС ТЕКС деньги списали, но до бенефициара платеж не дошел. Дело в том, что 8 мая МИнБанк попал под санкции США (в SDN-list). Компания попросила московский банк вернуть средства, но не получила их и обратилась в суд.

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Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года взыскал с МИнБанка в пользу ИС ТЕКС $59,4 тысяч в качестве возмещения убытков. В решении пояснялось, что для перевода долларов США средства проводились через корсчет американского The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), который их заблокировал по причине санкций в отношении МИнБанка. Суд пришел к выводу, что российский банк нарушил условия перевода, поскольку в заявлении клиента указывался конкретный банк-посредник, а МИнБанк по своему усмотрению выполнил перевод через другой банк, что привело к блокировке. Таким образом, говорится в решении, банк нарушил обязательства и несет ответственность перед компанией. Позиция устояла в апелляции и кассации.

Промсвязьбанк (в июне 2023 года стал правопреемником МИнБанка) подал жалобу в ВС, настаивая, что банк действовал в соответствии со «сложившейся практикой международных расчетов в иностранной валюте».

Заявитель не согласен с выводами судов о самовольном изменении банком маршрута платежа и блокировке средств по его неосмотрительности. Промсвязьбанк уточнил, что с декабря 1991 года BNY Mellon был для МИнБанка «единственным банком-корреспондентом для расчетов в долларах США» и через него успешно проводились десятки валютных платежей. Казахстанский банк-посредник также осуществлял переводы долларов только через BNY Mellon, поэтому этот «маршрут платежа является единственно верным». МИнБанк, по словам заявителя, «не знал и не мог знать» о предстоящем включении в SDN-list, на дату перевода средств санкций еще не было. Блокировка произошла, когда поручение было исполнено, и не зависела от действий банка.

Кроме того, Промсвязьбанк считает, что средства истца «не утрачены», поскольку регламенты OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) допускают возможность перевода средств по специальному разрешению (лицензии), если операция совершается не в интересах подсанкционного лица. ИС ТЕКС даже обращалась за лицензией, но не предоставила дополнительные документы по запросу OFAC и не получила ее. Но, по мнению банка, у компании остается возможность вернуть деньги, снова обратившись к американскому регулятору.

ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и 25 сентября передал дело в экономколлегию. Дата заседания пока не назначена.

Это первый спор по поводу заморозки средств из-за санкций против российского банка, который рассмотрит ВС, говорят юристы.

«В текущих санкционных реалиях ситуации, в которых денежные средства блокируются на корсчетах в иностранных юрисдикциях в связи с введением санкций в отношении одного из лиц в цепочке, встречаются довольно часто»,— подчеркивает старший партнер юрфирмы Verba Legal Татьяна Невеева.