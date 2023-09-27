Большинство российских компаний заявили о кадровом дефиците

Подавляющее большинство (91 процент) российских компаний заявили, что ощущают нехватку кадров. Половина фирм сообщили о дефиците массового персонала, включая продавцов, операторов и водителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». Итоги исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В сентябрьском опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех российских регионов. Выяснилось, что 43 процента компаний испытывают нехватку рабочих специалистов, включая слесарей, сварщиков, токарей и швей. Еще 22 процента фирм заявили о дефиците менеджеров (управляющих и руководителей проектов).

В меньшей степени нехватка кадров затронула такие профессии, как инженеры (18 процентов), IT и HR-специалисты (по 12 процентов), маркетологи и бухгалтеры (по семь процентов), аналитики, топ-менеджеры и строители (по пять процентов), дизайнеры (четыре процента) и юристы (два процента).

В качестве основной меры борьбы с кадровым дефицитом большинство (62 процента) российских компаний назвали повышение зарплат сотрудникам. В числе других наиболее популярных вариантов привлечения соискателей у представителей бизнеса оказались активное развитие бренда работодателя (43 процента) и улучшение условий труда (40 процентов).