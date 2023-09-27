Швеция запретила компании Ericsson поставлять продукцию в Россию

Власти Швеции запретили компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям - компания дважды просила шведских чиновников разрешить поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

Газета обратила внимание на решение суда по иску сотового оператора Tele2 к ООО «Сател ТВК», поставлявшему шведское телекомоборудование Ericsson.

В материалах суда указано, что «из-за введенного юридического запрета» Ericsson лишилась возможности экспортировать свое оборудование в Россию, при этом не только для ООО «Сател ТВК», но и в адрес любой другой российской компании.

По данным «Ведомостей», в ноябре 2022 года Tele2 подала иск к Ericsson в Арбитражный суд Москвы, потребовав, среди прочего, поставить оборудование по договору от 2014 года, и выплатить неустойку в 4,1 миллиона евро. Суд признал обязательства по поставке оборудования утратившими силу.

Газета отмечает, что клиенты Ericsson не могут получить базовые станции для сетей связи.

На фоне украинского кризиса Ericsson, поставщик оборудования для сетей мобильной связи, объявил о приостановке поставок в Россию. В августе 2022-го стало известно о решении Ericsson уйти из РФ до конца года и уволить сотрудников.

В Ericsson подчеркивали, что деятельность будут сворачивать постепенно «по мере выполнения обязательств перед заказчиками».

Власти Швеции разрешили Ericsson предоставлять техническую помощь и программное обеспечение для гражданских телекоммуникационных сетей общего пользования, но лишь в порядке исключения и до конца 2022 года.

В мае 2023 года уральский сотовый оператор «Мотив» подал иск к российскому юрлицу Ericsson - «Эрикссон Корпорация» - из-за отказа оказывать техподдержку.