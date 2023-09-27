«Транснефть» и Казахстан подписали договор по транзиту нефти через РФ

"Транснефть" и Казахстан подписали договор по транзиту казахстанской нефти через Россию на 2024 год, сообщила российская компания по итогам визита ее делегации в Казахстан.

"По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", - говорится в сообщении.

Казахстанская нефть идет транзитом через Россию через Махачкалу в направлении Новороссийска, а также по нефтепроводу Атырау-Самара входит в основную систему "Транснефти", в дальнейшем объемы распределяются в направлении портов Новороссийска, Усть-Луги, а также для транзита по "Дружбе" в Германию.